Через викрадення Развозжаєва російські депутати поскаржаться на Україну в ООН

Пономарьов заявляє, що в останні дні почався "відвертий терор щодо опозиціонерів".

"Післязавтра я лечу до Європи, де буду зустрічатися із представниками ООН і Ради Європи щодо цієї проблеми", - розповів він у своєму блозі, який цитує Українська правда.

"Я вже домовився з Борисом Нємцовим, членом Координаційної ради, про спільну заяву в ООН і до Комісара з прав людини Ради Європи із проханням надати Леоніду Развозжаєву статус політичного біженця, оскільки заява була оформлена", - додав Пономарьов.

Він також має намір просити ООН і Комісара РЄ з прав людини взяти на контроль порушення статусу біженця й міжнародного законодавства Росією й Україною.

Леонід Развозжаєв зник на території України в п'ятницю.

У вівторок йому висунули обвинувачення в справі про масові безпорядки. Українські прикордонники заявили, що перетинаючи кордон з Росією, Развозжаєв не скаржився.