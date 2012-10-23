Українські прикордонники: Развозжаєв при перетині кордону не скаржився

Про це заявив помічник голови державної прикордонної служби України Сергій Астахов.

"Дев'ятнадцятого жовтня за своїм офіційним документом Развозжаєв виїхав. Жодних скарг від нього (Развозжаєва) не було", - цитує Астахова РІА "Новости".

У свою чергу, джерело в силових структурах України сказало, що Развозжаєв залишив межі країни не повітряним шляхом.

"Развозжаєв відбув у Росію не на літаку", - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, в силу сформованих обставин він не може розкрити інші подробиці.

Слідство у РФ пред'явило звинувачення опозиціонеру Леоніду Развозжаеву у справі про приготування масових заворушень, яка була порушена після показу фільму "Анатомія протесту-2".