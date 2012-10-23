Українські прикордонники: Развозжаєв при перетині кордону не скаржився
16:26, 23 жовтня 2012Політика
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Помічник депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова опозиціонер Леонід Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну і під час перетину державного кордону жодних зауважень прикордонникам не висловлював.
Развозжаев залишив Україну не на літаку. Фото http://gidepark.ru/
Про це заявив помічник голови державної прикордонної служби України Сергій Астахов.
"Дев'ятнадцятого жовтня за своїм офіційним документом Развозжаєв виїхав. Жодних скарг від нього (Развозжаєва) не було", - цитує Астахова РІА "Новости".
У свою чергу, джерело в силових структурах України сказало, що Развозжаєв залишив межі країни не повітряним шляхом.
"Развозжаєв відбув у Росію не на літаку", - зазначив співрозмовник агентства.
За його словами, в силу сформованих обставин він не може розкрити інші подробиці.
Слідство у РФ пред'явило звинувачення опозиціонеру Леоніду Развозжаеву у справі про приготування масових заворушень, яка була порушена після показу фільму "Анатомія протесту-2".
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