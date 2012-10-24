Адвокат думає, що Мельниченка потягнуть одразу в суд

Адвокат Микола Неділько не виключає, що його підзахисного, екс-майора Управління держохорони Миколу Мельниченка, затриманого сьогодні СБУ в аеропорту «Бориспіль», після складання відповідних процесуальних документів, одразу повезуть до суду для обрання запобіжного заходу.

Про це він повідомив телефоном кореспонденту УНІАН.

«Ми ще знаходимось в аеропорту. Миколу та його речі оглядають, складають документи, після цього, напевно, повезуть до суду», - сказав адвокат.