Адвокат думає, що Мельниченка потягнуть одразу в суд
14:48, 24 жовтня 2012Політика
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Адвокат не виключає, що Мельниченка з аеропорту одразу повезуть до суду для обрання запобіжного заходу.
Микола Неділько повідомляє з аеропорту
Адвокат Микола Неділько не виключає, що його підзахисного, екс-майора Управління держохорони Миколу Мельниченка, затриманого сьогодні СБУ в аеропорту «Бориспіль», після складання відповідних процесуальних документів, одразу повезуть до суду для обрання запобіжного заходу.
Про це він повідомив телефоном кореспонденту УНІАН.
«Ми ще знаходимось в аеропорту. Миколу та його речі оглядають, складають документи, після цього, напевно, повезуть до суду», - сказав адвокат.
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