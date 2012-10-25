Янукович їде в Харків: рух транспорту тимчасово обмежать

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Як повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації, планується, що Президент візьме участь в урочистій церемонії оголошення початку буріння компанією Shell першої газової свердловини Біляєвська-400 в селі Веселе Первомайського району, відвідає ВАТ «Турбоатом», де проведе брифінг, а також огляне реконструйований плавальний басейн в Міському палаці дитячої та юнацької творчості.

У зв’язку з робочою поїздкою В.Януковича до Харкова Державтоінспекція повідомляє, що 25 жовтня рух автотранспорту по пр. Гагаріна, вул. Кірова, пр. Московському, Салтівському шосе, пр. 50-річчя СРСР буде тимчасово обмежений.