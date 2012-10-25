Третьяков закликає підтримати «УДАР» або «Батьківщину»
Опозиційний депутат Олександр Третьяков вважає, що українці повинні відповідально поставитися до голосування на парламентських виборах, щоб не заплутатися серед великої кількості кандидатів.
Вперше за десять років українці обиратимуть парламент за партійними списками і по мажоритарних округах, тому кожен, хто прийде на свою виборчу дільницю, отримає два бюлетені, нагадав політик в інтерв’ю УНІАН.
За списком партій Олександр Третьяков закликав киян підтримати опозиційні партії, які в новому парламенті сформують ядро демократичної більшості - «УДАР» або «Батьківщину».
«А зі списку мажоритарників обирайте незалежного й опозиційного владі за ідеологічними принципами, налаштованого на довгострокову роботу на окрузі, здатного реально захистити інтереси свого виборця», - сказав політик.
Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по округу №218, що об’єднує частини Святошинського й Оболонського районів столиці.