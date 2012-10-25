Третьяков закликає підтримати «УДАР» або «Батьківщину»

Вперше за десять років українці обиратимуть парламент за партійними списками і по мажоритарних округах, тому кожен, хто прийде на свою виборчу дільницю, отримає два бюлетені, нагадав політик в інтерв’ю УНІАН.

За списком партій Олександр Третьяков закликав киян підтримати опозиційні партії, які в новому парламенті сформують ядро демократичної більшості - «УДАР» або «Батьківщину».

«А зі списку мажоритарників обирайте незалежного й опозиційного владі за ідеологічними принципами, налаштованого на довгострокову роботу на окрузі, здатного реально захистити інтереси свого виборця», - сказав політик.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по округу №218, що об’єднує частини Святошинського й Оболонського районів столиці.