Єфремов прикинув, що в Раду зайде 140 мажоритарників від ПР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов натякає, що у новообраному парламенті «регіонали» не співробітничатимуть з представниками Всеукраїнського об'єднання «Свобода», якщо за підсумками виборів ця партія пройде до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав сьогодні на брифінгу.

При цьому він не назвав конкретно «Свободу», а лише сказав: «Навряд чи ми пропонуватимемо це (йдеться про співпрацю – УНІАН) крайнім силам, особливо націоналістичного, навіть з перегином, напряму».

«Ми пропонуватимемо нашим колегам об'єднуватися з метою розв’язання тих проблем, які є в державі», - підкреслив О.Єфремов.

При цьому він висловив думку, що оптимальним у новообраному парламенті було б об'єднання тих політичних сил, «які б об'єднали б у цілому Україну».

За словами О.Єфремова, ПР розраховує, що на виборах буде обрано «третину, за сьогоднішніми даними, за списками». Також, на його думку, як мінімум, «ми одержимо наших прихильників у парламенті близько 140 осіб по мажоритарних округах».

О.Єфремов підкреслив, що Партія регіонів не ставить перед собою завдання створити конституційну більшість у парламенті, оскільки «це неможливо зробити самостійно політичній силі, виходячи з тих рейтингів, які є на сьогодні».

При цьому О.Єфремов додав, що разом з тим партія робить все для того, щоб у майбутньому парламенті мати більшість.

Він відзначив, що ПР все ж необхідно співробітничати з іншими політичними силами «з метою розв’язання тих проблем, які є у державі».