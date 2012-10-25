Нємцов: Не можу уявити, щоб СБУ викрала когось на Червоній площі

Таку думку він висловив УНІАН, коментуючи викрадення російського опозиціонера Л.Развозжаєва в Києві.

«Непристойно якось нагадувати Віктору Януковичу, але доведеться: Україна - незалежна держава. І непогано б цю горду назву підкріплювати конкретними діями. Я не можу собі уявити, щоб українська СБУ викрала будь-кого у нас на Красній площі. Тобто, викрасти могли б, але скандалу не уникнути», - сказав Б.Немцов.

За його словами, складається враження, що влада України не розуміє, що вона несе відповідальність за безпеку громадян, зокрема й біженців. Її бездіяльність у справі захисту біженців може викликати санкції ООН, наголосив Б.Немцов.

При цьому він нагадав, що українські політики Арсеній Яценюк і Остап Семерак звернулися до Президента Віктора Януковича з вимогою з'ясувати всі деталі викрадення Л.Развозжаєва.

Б.Немцов упевнений, що громадянський рух за порятунок Л.Развозжаєва дуже важливий для всіх росіян. «Зупинити маховик репресій і тортур, окрім нас з вами, ніхто не може. І тут дуже важливо з'ясувати всі обставини викрадення Л.Развозжаєва в Україні та знущань з нього», - наголосив він.

«Якщо вдасться довести, хто з російських спецслужб і як викрадав Л.Развозжаєва - це означає, що він має бути негайно звільнений, оскільки затриманий з порушенням усіх російських законів і всіх норм міжнародного права. Переконаний також, що всі причетні до бандитського викрадення Л.Развозжаєва мають поповнити «список Магницького»: їм має бути заборонено в'їзд в Євросоюз, а їхні зарубіжні рахунки і майно мають бути арештовані», - заявив Б.Немцов.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових безладів", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

Автори фільму, який вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" в Грузії, Україні та масових безладів у Білорусі. Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін стверджує, що Л.Развозжаєв написав від руки 10 листів, де розповів про підготовку безладів. 21 жовтня Л.Развозжаєва було взято під варту Басманним районним судом Москви до 16 грудня.

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

У Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН повідомили, що ніяких заяв до столичної міліції про зникнення цієї людини не надходило. Пізніше в міліції повідомили, що до Солом’янського райуправління київської міліції від адвоката Л.Развозжаева надійшла заява щодо здійснення неправомірних дій стосовно його підзахисного.

Помічник голови Державної прикордонної служби Сергій Астахов заявив, що Л.Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну, і під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

За словами І.Пономарьова, «Развозжаєв перебував у Києві на легальній підставі з середи, 17 жовтня. Після того, як у п'ятницю, 19 жовтня, він був оголошений у федеральний розшук СК РФ, Леонід вирішив звернутися до міжнародних інстанцій з проханням надати йому політичний притулок. Развозжаєв заповнив анкету і подав заяву на ім'я верховного комісара. Коли він вийшов з будівлі управління по вулиці Лаврська, 16, співробітники відомства почули крики про допомогу, після цього Леоніда ніхто не бачив і він не виходив на зв'язок».