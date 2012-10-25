Італія відмовилася віддати Авакова Україні

Про це, з посиланням на адвоката Корадо Олів’єро, повідомив голова Християнського Товариства українців в Італії Олесь Городецький.

Як повідомляє «Українська правда», за словами адвоката, суд "відхилив подання України на екстрадицію, оскільки відсутні умови для її задоволення".

Адвокат попросив зателефонувати у п'ятницю, оскільки він не мав біля себе тексту рішення суду, щоб зацитувати його дослівно.

На уточнююче запитання, чи може А.Аваков бути екстрадований до України, адвокат відповів: "Абсолютно, ні!"

Засідання суду у справі про екстрадицію Авакова відбулося 18 жовтня, а рішення було оприлюднено 24 жовтня.

Як відомо, проти А.Авакова було порушено кримінальну справу, після чого він виїхав до Італії.

Пізніше А.Аваков був оголошений у міжнародний розшук і був затриманий в Італії.

Його захист надав суду документи, які свідчили про переслідування А.Авакова в Україні і довели, що ці переслідування відбуваються за політичними мотивами. Тому суд звільнив його з-під варти.

Українська влада просила Італію про екстрадицію А.Авакова.