Італія відмовилася віддати Авакова Україні
Римський апеляційний суд своїм рішенням відмовив у екстрадиції до України Арсена Авакова.
Про це, з посиланням на адвоката Корадо Олів’єро, повідомив голова Християнського Товариства українців в Італії Олесь Городецький.
Як повідомляє «Українська правда», за словами адвоката, суд "відхилив подання України на екстрадицію, оскільки відсутні умови для її задоволення".
Адвокат попросив зателефонувати у п'ятницю, оскільки він не мав біля себе тексту рішення суду, щоб зацитувати його дослівно.
На уточнююче запитання, чи може А.Аваков бути екстрадований до України, адвокат відповів: "Абсолютно, ні!"
Засідання суду у справі про екстрадицію Авакова відбулося 18 жовтня, а рішення було оприлюднено 24 жовтня.
Як відомо, проти А.Авакова було порушено кримінальну справу, після чого він виїхав до Італії.
Пізніше А.Аваков був оголошений у міжнародний розшук і був затриманий в Італії.
Його захист надав суду документи, які свідчили про переслідування А.Авакова в Україні і довели, що ці переслідування відбуваються за політичними мотивами. Тому суд звільнив його з-під варти.
Українська влада просила Італію про екстрадицію А.Авакова.