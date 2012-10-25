Третьяков прибере округ від власної агітпродукції

Про це журналістам повідомив сам Олександр Третьяков.

«Своїми силами ми приберемо в окрузі там, де була розміщена наша агітпродукція: плакати, стікери та інші матеріали», - сказав депутат.

«Потрібно не на словах, а на ділі дбати про комфорт киян, тому абсолютно логічно було б, щоб усі кандидати в народні депутати не тільки в моєму окрузі, але й у цілому по Києву привели в нормальний вигляд усі стіни, стовпи, під'їзди та паркани і очистили їх від своєї агітації», - заявив Третьяков.

Він закликав політиків використати з користю для городян «день тиші» в суботу, коли за законом про вибори народних депутатів припиняється агітація. «Чистота і порядок - це один із показників ставлення як звичайних людей, так і політиків до свого міста, столичної громади і до себе», - вважає депутат.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.