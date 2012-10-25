Адвокат каже, що суд завтра обере запобіжний захід Мельниченкові

Про це УНІАН повідомив адвокат Микола Неділько.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня М.Мельниченко повернувся із США до України і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".

У прес-центрі СБУ повідомили, що Головне слідче управління СБУ за дорученням ГПУ розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.328 (розголошування державної таємниці), ч.1 ст. 358 (підробка документів) і ч.3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

М.Мельниченка було оголошено в міжнародний розшук, оскільки слідчим управлінням СБУ за поданням Генеральної прокуратури розслідується кримінальна справа стосовно М.Мельниченка.

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченко був оголошений у розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробці документів і перевищенні службових повноважень. 26 грудня Печерський райсуд визнав законним порушення Генпрокуратурою в 2001 справи проти М.Мельниченка. Його захист оскаржив дане рішення, проте Апеляційний суд Києва залишив його в силі.

За даними ЗМІ, М.Мельниченко перебував в Ізраїлі, і ця країна відмовилася його видавати. У березні він сам заявляв, що знаходиться в США.

3 серпня М.Мельниченко був затриманий в аеропорту Неаполя (Італія) за ордером, виданим українським бюро Інтерполу.

14 серпня М.Мельниченка було звільнено із в'язниці Неаполя.