Третьяков: Ми покажемо, що любимо Київ не на словах, а на ділі

Про це він сказав на передвиборному мітингу перед концертом в Оболонському районі Києва, на який прийшли близько 3 тисяч людей.

«Важливо не дати вкрасти власний голос і віддати його за ті політичні сили, які реально добиватимуться зміни чинного режиму, будуть боротися проти узурпації влади в країні, проти корупції і псевдореформ», - сказав Третьяков.

Політик закликав також оцінювати мажоритарних кандидатів передусім з огляду на їхні професійні та людські якості, ідеологічну стійкість і готовність та спроможність допомагати киянам реальними справами.

Звертаючись до своєї команди, Олександр Третьяков подякував усім, хто допомагав йому в ході передвиборчої кампанії. «У мене відбулися сотні зустрічей з людьми в окрузі, тисячі людей відвідали мої громадські приймальні. Ми намагалися не залишити без відгуку жодне звернення», - сказав він.

Депутат заявив про початок акції «Чистий округ», в ході якої його активісти приберуть в Святошинському та Оболонському районах всю розміщену агітпродукцію: плакати, стікери та інші матеріали. Цим ми покажемо, що любимо власне місто не на словах, а на ділі», - заявив політик. Олександр Третьяков також закликав всіх прихильників, які розмістили на своїх балконах банери «Обираю Третьякова», прибрати агітацію. «Закликаю всіх прихильників виконати вимоги законодавства і зняти агітаційні банери з балконів, як того вимагає закон», - сказав Третьяков.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по мажоритарному округу № 218, що об’єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.