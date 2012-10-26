СБУ просить суд заарештувати Мельниченка
11:54, 26 жовтня 2012Політика
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Служба безпеки України просить Шевченківський районний суд Києва обрати для екс-майора Управління держохорони Миколи Мельниченка запобіжний захід у вигляді арешту.
Захисту Мельниченка просить відпустити його на підписку про невиїзд. Фото Facebook Наталі Тарасовської
Як передає кореспондент УНІАН, представник Генеральної прокуратури України заявив, що згодний з такою пропозицією.
При цьому сторона захисту М.Мельниченка просить суд відпустити його на підписку про невиїзд.
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