КПУ заявляє, що проти їх сайту здійснюється ddos-атака

Про це йдеться в повідомленні Центрального виборчого штабу КПУ, оприлюдненому в п'ятницю, 26 жовтня.

«Починаючи з нуля годин 26 жовтня на офіційний сайт Компартії України здійснюються масовані ddos-атаки», йдеться в повідомленні Центрального виборчого штабу КПУ.

У повідомленні підкреслюється, «що аналіз характеру та способів блокування роботи сайту КПУ, дозволяє зробити висновок, що в даній атаці, в тому числі, задіяні комп'ютерні системи, дислоковані в державних адміністративних будівлях і приміщеннях, що використовуються провладними партіями і кандидатами під свої виборчі штаби» .

«Це повною мірою відноситься і до неонацистської партії "Свобода", представники якої є уособленням влади в низці західних областей України», - йдеться в повідомленні.

Компартія України, Центральний виборчий штаб КПУ звертається до всіх громадян країни із закликом, «незважаючи на всі провокації, на адміністративне та психологічний тиск, на погрози чиновників і господарів підприємств, прийти на виборчі дільниці і проголосувати так, щоб звільнити Україну від олігархічно-неонацистської окупації, як це зробили 28 жовтня 1944 наші батьки і діди, звільнивши рідну землю від німецько-фашистських окупантів».