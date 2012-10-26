Янукович каже, що вибори об’єднають українців

Про це йдеться у його зверненні до громадян України напередодні виборів до Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Як зазначається у зверненні, «у неділю, 28 жовтня, відбудуться чергові вибори до Верховної Ради України. Це - важливий етап розвитку нашої держави. Адже саме у цей день український народ своїм вибором визначить майбутнє країни на наступні п’ять років. Саме тому кожен виборець має проявити свою активну громадянську позицію, прийти на дільницю та проголосувати».

«Сьогодні Україна впевнено стала на шлях демократії. Разом із незалежністю ми здобули право вибирати владу на чесних і вільних виборах. Цього року вони проходять за новими правилами, які підтримали всі без винятку парламентські сили.

Українці будуть обирати народних депутатів не лише за партійними списками, а й від своїх округів. Виборча кампанія відбувається в умовах відкритої конкуренції. За голоси виборців активно змагаються понад п'ять тисяч кандидатів, які сповідують різні ідеології та підходи до розвитку країни. Майже чотири тисячі членів виборчих комісій забезпечують вільний процес голосування. За чесністю виборів та дотриманням демократичних процедур стежать понад три з половиною тисячі іноземних спостерігачів. Робота кожної з майже 34 тисяч виборчих дільниць фіксується веб-камерами. Кожен інтернет-користувач може спостерігати за виборами безпосередньо. Вперше в історії України працює система моніторингу та реагування на порушення в ході виборчої кампанії», - зазначає В.Янукович.

Він звертається до всіх, хто бере участь в організації голосування: «Цей процес має відбутися чесно, прозоро та у відповідності до законів України. Спостерігачі, журналісти та соціологи мають отримати належні умови для своєї роботи. Правоохоронці повинні забезпечити порядок і законність на виборах. Ми зобов'язані зробити все для того, щоб захистити право громадян на вільний вибір. Голос кожного має бути врахований».

«Наближається важливий та відповідальний день для нашої держави. Парламентські вибори мають стати черговим кроком до об’єднання країни та консолідації суспільства довкола демократичних цінностей. Тому я закликаю кожного прийти та проголосувати за своє майбутнє», - йдеться у зверненні В.Януковича.