У неділю 1+1 розкриє усі секрети учасників виборів-2012

У неділю, 28 жовтня, рівно о 19.27 на 1+1, а також на сайті ТСН.ua в режимі онлайн трансляції стартує політичне шоу "Вибори 2012", присвячене парламентським виборам в Україні.

Алла Мазур та Руслан Сенічкін прийматимуть гостей – політиків, політтехнологів та експертів, щоб з‘ясувати, яких законів чекати українцям в найближчі 5 років. Наталя Мосейчук та Лідія Таран щопівгодини розповідатимуть свіжі новини з Центрвиборчкому та виборчих дільниць, а понад півсотні журналістів відстежуватимуть наживо перебіг голосування в містах та містечках України, а також у США, Європі та Росії.

Рівно о 20.00, після оголошення результатів екзит-полу ключові політики поділяться не лише емоціями від поразки чи перемоги, а й подробицями про реальні домовленості між кандидатами та політичними силами. До того ж глядач 1+1 в деталях дізнається, що їли і в чому були вбрані учасники виборів та їх вболівальники в партійних штабах в цей вечір - подробиці дізнаватиметься легенда світської журналістики Катя Осадча.

Крім того, глядачі побачать унікальний експеримент каналу 1+1 - як зробити народного депутата з водія маршрутки чи з рокера-неформала. Кого насправді обирають українці – своїх представників у парламент чи вигадку політтехнологів? Щоб відповісти на це питання, "1+1" організував вибори в одному з селищ на Київщині. Результат перевершив усі сподівання.