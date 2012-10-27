У Москві заговорили про чергове «возз'єднання»

Як повідомив УНІАН голова міжнародної організації «Народна більшість Росії, України та Білорусії» Валентин Халецький, таке рішення було ухвалено на установчому засіданні в Москві.

«Ідея Хартії возз'єднання народу стала продовженням української громадської ініціативи про конфедеративний міждержавний союз Росії, України та Білорусії», - сказав В.Халецький.

За його словами, координаційна рада покликана координувати діяльність комітетів, які просуватимуть ідею «возз'єднання» на місцях, у кожній з трьох країн.

Він нагадав, що підписання хартії почалося 21 вересня й зараз проходить її обговорення в Інтернеті.

«У Хартії возз'єднання сказано, що в Конституціях Росії, України та Білорусії народ визначено як носій влади й джерело суверенітету, що дає підставу для початку збору підписів за винесення на всенародний референдум Росії, України та Білорусії питання про возз'єднання нашого народу», - сказав В.Халецький.

Він повідомив, що 30 жовтня в Незалежному прес-центрі в Москві пройде прес-конференція «Хартія возз'єднання народу Русі: перспективи та відносини», де буде детально розказано про діяльність координаційної ради.