Перемир'я в Сирії забрало життя 146 людей

Як передає Радіо «Свобода», вчора, коли почалося мусульманське свято жертвопринесення, у зв`язку з яким було оголошено перемир`я між сторонами конфлікту, в Сирії загинули 146 осіб.

За даними правозахисників, сьогодні знову відбулися зіткнення, що призвели до жертв. Зокрема, акти насильства зареєстровані в провінції Дамаск, в містах Алеппо на півночі країни і Дераа на півдні, а також на сході Сирії.

Правозахисники вважають, що спроба перемир`я провалилася.

Напередодні міжнародний посланник із врегулювання в Сирії Лахдар Брахімі заявив, що чотириденне перемир`я могло б відкрити шлях до припинення кровопролиття, що триває вже 19 місяців. Всього за час збройного конфлікту в Сирії між прихильниками й противниками режиму Президента Башара Асада, за існуючими даними, загинули понад 30 тисяч осіб, сотні тисяч стали біженцями.