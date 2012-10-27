СБУ каже, що ще перевіряє суперечливу справу Развозжаева

Про це УНІАН повідомила в суботу керівник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

«Ми проводимо перевірку обставин перебування Л.Развозжаєва на території України, враховуючи, що справа набула суспільного резонансу і суперечливі заяви, що пролунали останнім часом, з цього приводу», - сказала М.Остапенко.

«Давайте розберемося, що насправді сталося, а потім робитимемо висновки», - наголосила керівник прес-центру СБУ.