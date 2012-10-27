СБУ каже, що ще перевіряє суперечливу справу Развозжаева

18:54, 27 жовтня 2012
Політика
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Служба безпеки України не одержувала ніяких звернень і заяв від потерпілих або яких-небудь організацій у зв'язку з перебуванням в Україні російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва.

СБУ каже, що до неї ніхто не звертався

Про це УНІАН повідомила в суботу керівник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

«Ми проводимо перевірку обставин перебування Л.Развозжаєва на території України, враховуючи, що справа набула суспільного резонансу і суперечливі заяви, що пролунали останнім часом, з цього приводу», - сказала М.Остапенко.

«Давайте розберемося, що насправді сталося, а потім робитимемо висновки», - наголосила керівник прес-центру СБУ.

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