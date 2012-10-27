СБУ каже, що ще перевіряє суперечливу справу Развозжаева
18:54, 27 жовтня 2012Політика
2145 0
Служба безпеки України не одержувала ніяких звернень і заяв від потерпілих або яких-небудь організацій у зв'язку з перебуванням в Україні російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва.
СБУ каже, що до неї ніхто не звертався
Про це УНІАН повідомила в суботу керівник прес-центру СБУ Марина Остапенко.
«Ми проводимо перевірку обставин перебування Л.Развозжаєва на території України, враховуючи, що справа набула суспільного резонансу і суперечливі заяви, що пролунали останнім часом, з цього приводу», - сказала М.Остапенко.
«Давайте розберемося, що насправді сталося, а потім робитимемо висновки», - наголосила керівник прес-центру СБУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter