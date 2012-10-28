Українці Австралії голосують першими

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

В Австралії відкрита одна виборча дільниця - на території посольства України в столиці країни Канберрі. Голосування пройде з 08:00 до 20:00 за місцевим часом, передає ТСН.

Останніми у світі проголосують на виборах українці, що проживають у Сан-франциско (США), де голосування також пройде на території українського генерального консульства.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія створила на парламентських виборах 116 виборчих дільниць в 77 країнах.