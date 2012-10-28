Українці Австралії голосують першими
07:27, 28 жовтня 2012Політика
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Громадяни України, що проживають в Австралії, першими почали голосувати на виборах до Верховної Ради.
Дехто вже голосує, фото ТСН
Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.
В Австралії відкрита одна виборча дільниця - на території посольства України в столиці країни Канберрі. Голосування пройде з 08:00 до 20:00 за місцевим часом, передає ТСН.
Останніми у світі проголосують на виборах українці, що проживають у Сан-франциско (США), де голосування також пройде на території українського генерального консульства.
Зазначимо, що Центральна виборча комісія створила на парламентських виборах 116 виборчих дільниць в 77 країнах.
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