В Одесі міліція шукає вибухівку у штабі кандидата у нардепи

Сьогодні вранці на спецлінію «102» надійшло телефонне повідомлення від невстановленої особи з проханням перевірити інформацію про можливе замінування офісу виборчого штабу одного з кандидатів в народні депутати України, розташованого на вулиці Водопровідна, 1, повідомив УНІАН начальник Відділу зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області Владимир Шаблієнко.

«За вказаною адресою для перевірки повідомлення виїхали слідчо-оперативна і вибухотехнічна група Приморського РВВС Одеси, які обстежують приміщення і довколишню територію», - додав В.Шаблієнко.

Відомо, що за цією адресою розміщено штаб кандидата в народні депутати Вадима Чорного. Окрім нього, по округу №133 балотуються Ігор Марков, Олександр Остапенко, Олексій Гончаренко, Юрій Преснов та ін.