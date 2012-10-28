У Полтаві заклинило сейф з бюлетенями

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови комісії Яків Дем’яненко.

Зокрема, за його словами, члени комісії не змогли своєчасно відкрити сейф з бюлетенями - його заклинило.

Виборців, після того, як відкрили сейф, впустили на ділянку о 08.10.

Я.Дем’яненко заявив, що подія із сейфом була для членів виборчкому несподіваною, адже ще учора ввечері старий сейф відкривався без проблем.