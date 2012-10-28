У Полтаві заклинило сейф з бюлетенями
10:24, 28 жовтня 2012Політика
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У Полтаві виборча дільниця № 531174 виборчого округу №145 відкрилася із запізненням, оскільки члени комісії не змогли вчасно відкрити сейф з бюлетенями.
Виборців, після того, як відкрили сейф, впустили на ділянку о 08.10
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови комісії Яків Дем’яненко.
Зокрема, за його словами, члени комісії не змогли своєчасно відкрити сейф з бюлетенями - його заклинило.
Виборців, після того, як відкрили сейф, впустили на ділянку о 08.10.
Я.Дем’яненко заявив, що подія із сейфом була для членів виборчкому несподіваною, адже ще учора ввечері старий сейф відкривався без проблем.
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