Аваков не зможе проголосувати в Італії

Про це політик, який зараз знаходиться в Італії, повідомив у коментарі інтернет-портал «Главное».

За його словами, крайній термін подачі заяви до українського консульства закінчився п'ять днів тому, а рішення суду, яке фактично легітимувало його перебування в Італії, він отримав на руки лише 2 дні тому.

Видання нагадує, що Римський апеляційний суд своїм рішенням відмовив Генеральній прокуратурі України в екстрадиції до України А.Авакова. Засідання суду за цією справою відбулося 18 жовтня, а про його рішення стало відомо 24 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Того ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова було обрано екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне.

У червні ц.р. А.Аваков був призначений керівником виборчої кампанії Об’єднаної опозиції «За Батьківщину» на Харківщині і якийсь час з Італії керував передвиборчою кампанією опозиції в Харківській області. Пізніше керівником Харківського регіонального виборчого штабу призначено представника «Фронту змін» Віталія Немилостивого.