Як написав у "Фейсбуку" кандидат в депутати Верховної ради України Лев Мірімський, "у Сімферополі провокатори запустили телефонну карусель. Друзі і знайомі безперервно повідомляють про те, що їм телефонують з різних номерів, зокрема – і моїх, агітують голосувати за мене. Розпочалося все ще вчора ввечері, провокаційні дзвінки тривали і вночі, причому зміст повідомлень різноманітний – комусь просто радять віддати голос за мене, комусь пісні про кандидатів крутять. Найцікавіше, що і мене з трьох годин ночі з перервою в 1 хвилину «агітував» роботизований голос. Фантастика: на мій номер дзвонили з того ж мого номера! Зрозуміло, що все робилося через комп'ютер віртуально. Дзвонили і з номерів моєї ж приймальні, і знову ж таки – вночі!".

"Звичайно, дзвінки дратують, і я розумію стан людей. Але думаюча людина розуміє, що жоден нормальний кандидат такою нісенітницею займатися не буде. Загалом, можу офіційно сказати, – до дзвінків ні я, ні мій штаб жодного відношення не маємо, це чистої води провокація, причому для неї є своя стаття кримінального кодексу. А якщо підійти правильно, то і не одна", - додав Л.Мірімський.

"Мій телефон дзвонить з трьох годин ночі, не зупиняючись, в основному номер прихований! Прокинувшись від першого дзвінка, я почула пісню "И вот настал великий день, мне дали в руки бюллетень и ..." Були і телефони з цифрами, коли підключалася, - варіант той самий! Вже телефонували разів двісті! Намагалася передзвонити на телефони з номерами - "приємний" голос пояснював, що номер не обслуговується!" - обурюється у "Фейсбуку" кандидат в нардепи Людмила Денісова.

На дзвінки скаржиться і кримські журналісти, серед них - працівник "Радіо "Свобода", голова Комітету з моніторингу свободи преси в Криму Володимир Притула.