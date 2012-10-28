Геращенко: На Герасим'юк напали чотири мордовороти

Про це у Фейсбуці повідомила член виборчого списку цієї політичної сили Ірина Геращенко, пише Українська правда.

"Оля Герасим'юк приїхала на дільницю 510-511 Фонтанка, Комінтернівський район, де зафіксували каруселі. Дві тітки в машинах фіксують всіх, хто заходить на дільниці", - зазначила вона.

За словами Геращенко, Герасим'юк "намагалася це зупинити, на неї вишкірилася заступник голови дільниці, яка кричала, що вона представляє ПР, що вона викликає ПР".

"До Олі під'їхало 2 машини, вийшли 4 мордовороти, розбили фотоапарат і почали погрожувати Олі. На "общедоступном языке". Штурхнули, що це останнє попередження...Приїхала міліція, розбираються", - зазначила вона.

"Одразу після цього інциденту перестали йти голосуючі на дільницю, до того близько 100 чоловік відмічалися і на дільниці, і в машині. Це 134 округ", - наголосила Геращенко.

Як відомо, за цим же округом від Партії регіонів балотується Олександр Пресман. Раніше він визнавав, що має, крім українського, паспорт США.

Пізніше в коментарі "Українській правді" Герасим'юк повідомила наступне: "До дільниці під'їхав чорний Лексус - номери і фотографії у мене є - з якого вискочили четверо людей, вирвали з рук моєї помічниці фотоапарат і розбили об стінку".

"Потім вони підійшли до мене і хотіли відтягнути від дільниці. Я показала їм посвідчення. У відповідь вони розповіли мені матом що зі мною зроблять, якщо я звідси не виїду. І сказали, що це останнє попередження", - додала вона.