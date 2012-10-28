Півтисячі студентів аграрного університету не знайшли себе у списках

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

За інформацією штабу, факт відсутності у виборчих списках студентів гуртожитку №4 (вул. Бурмістенка, 4) зафіксовано після декількох спроб студентів отримати бюлетені. Прийшовши на дільницю за місцем прописки, студенти не знайшли свої дані у списках виборців.

Спостерігачі від ОО «Батьківщина» на цій дільниці повідомили, що жоден студент з гуртожитку №4 не проголосував. У гуртожитку проживає до 500 студентів.

Відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів», зміни до уточненого списку виборців можна внести в день голосування на основі рішення суду, якщо у наявних на дільничних виборчих дільницях даних є помилки, неточності та технічні описки. Якщо у день виборів дані громадянина не внесені до уточненого списку виборців, він не може здійснити своє виборче право.