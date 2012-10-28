ЦВК витратила на бюлетені понад 64 мільйони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна сьогодні на брифінгу в ЦВК.

"Загалом для загальнодержавного виборчого округу було виготовлено 36 млн 769 тис 156 бюлетенів, вартістю майже 32 млн. грн. Для мажоритарних округів було виготовлено, з урахуванням передруку виборчих бюлетенів – 39 млн. 526 тис. 718 виборчих бюлетенів вартістю також майже 32 млн. грн.", - сказала Ж.Усенко-Чорна.

За її словами, різниця у кількості надрукованих бюлетенів для загальнодержавного та одномандатних виборчих округів обумовлена не лише постійними змінами, які відбувалися у Державному реєстрі виборців, або змінами меж виборчих дільниць, а й також необхідністю передруку у зв’язку з великою кількістю кандидатів, які вибули з виборчої кампанії. "Ми повинні подякувати кандидатам-мажоритарникам, нас просили, щоб їх не називали технічними, але свою чорну помітку у виборчий процес вони також внесли. ЦВК відчувала себе дуже некомфортно, коли щодня десятками, а то й сотнями скасовувала реєстрацію кандидатів у депутати і процес виготовлення бюлетенів був досить критичний. Вісті поліграфкомбінату нагадували зведення майже з прифронтових територій", - зізналася заступник голови ЦВК.

У зв’язку з високою вартістю бюлетенів Ж.Усенко-Чорна вважає прикрим факт зіпсування виборчих бюлетенів, який відбувався майже у всіх регіонах України через неправомірне застосування штампу "вибув". "В найбільший негативній мірі себе проявили Донецька область, 60-й округ, на якому 6 виборчих дільниць використали неправомірно штамп "вибув". Не менш їх наздогнали їх колеги з Львівської області – на 115 окрузі у Львові, де також активно використовували цей штамп", - уточнила вона.

"Жодної області така ситуація не минула", - підкреслила вона. Водночас заступник голови ЦВК переконана, що головною "жертвою" такого неправомірного застосування штампу "вибув" стали виборці, а не політичні партії. "Страждають, перш за все виборці. Згідно з законом, бюлетень, в якому неправильно проставлений штамп "вибув", вважається недійсним. І незалежно від того, яку б політичну партію обрав громадянин, такий виборчий документ визнається недійсним", - наголосила Ж.Усенко-Чорна.