Голова ДВК намагалась знищити вже заповнені протоколи на очах журналістів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщини”.

«Незважаючи на це, секретар комісії та голова ДВК продовжували їх заповнювати на момент прибуття журналістів на дільницю. Голова комісії зробила спробу ввести спостерігачів в оману, показуючи їм незаповнені протоколи, а секретар ДВК перешкоджала перевірці документів», - йдеться в повідомленні.

За даними «Батьківщини», коли спостерігачі почали фіксувати порушення, голова комісії намагалася знищити заповнені протоколи на очах журналістів та спостерігачів.

Також в опозиції зафіксували ще низку порушень під час виборів.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, в Одеській області на виборчій дільниці № 510965 (виборчий округ №141) голова ДВК не встановив на виборчі скриньки спеціально призначені для них пломби.

Замість них на скриньках були закріплені скотчем звичайні папірці з печаткою ДВК.

Окрім того, на Одещині на території виборчої дільниці № 510323 кандидат від Партії регіонів встановив столик з горілкою та пивом для виборців, які приходять голосувати.

Масові порушення зафіксовані і на виборчому окрузі №133 Одеської області. Там у кабінках для голосування виявили ручки зі зникаючими чорнилами. На місце викликали правоохоронців.

Крім того, за даними “Батьківщини”, у Києві з автомобіля, який супроводжує членів комісії для голосування на дому, виштовхали спостерігача від «УДАРу». Це відбулося на дільниці №800019 Голосіївського виборчого округу.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, від’їхавши від будинку зі скринькою для голосування, троє спостерігачів від провладних кандидатів виштовхали з авто єдиного у цьому супроводі спостерігача не від влади.

Також на Голосіївському окрузі з дільниці №80006 викрали скриньку для голосування на дому. Злочинцям вдалося відірватись від спостерігачів ОО «Батьківщина», які їх переслідували. Викрадачі сіли в автомобіль BMW та поїхали у невідомому напрямку.