У Кременчуцькій колонії - 100 вихованців проголосували за ПР, 2 - за Ляшка

Як повідомляє кореспондент УНІАН, який перебуває в окружній виборчій комісії виборчого округу №146, о 22.30 першими протоколи з результатами сьогоднішнього голосування в окружну комісію привезли члени закритої виборчої дільниці, яка розташована у виховній колонії.

За підсумками здачі протоколів, стало відомо, що в колонії голосували 102 виборці.

100 з них віддали свою перевагу Партії регіонів і два – Радикальній партії Олега Ляшка.

Що стосується обрання народного депутата від Кременчука, то 56 виборців, які проголосували в колонії, підтримали самовисуванця Юрія Шаповалова, а 44 - кандидата від Партії регіонів Олега Надошу.