У Кременчуцькій колонії - 100 вихованців проголосували за ПР, 2 - за Ляшка
00:21, 29 жовтня 2012Політика
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Засуджені в Кременчуцькій виховній колонії (Полтавська область) майже стовідсотково проголосували за Партію регіонів.
Вихованці проголосували сПРавно
Як повідомляє кореспондент УНІАН, який перебуває в окружній виборчій комісії виборчого округу №146, о 22.30 першими протоколи з результатами сьогоднішнього голосування в окружну комісію привезли члени закритої виборчої дільниці, яка розташована у виховній колонії.
За підсумками здачі протоколів, стало відомо, що в колонії голосували 102 виборці.
100 з них віддали свою перевагу Партії регіонів і два – Радикальній партії Олега Ляшка.
Що стосується обрання народного депутата від Кременчука, то 56 виборців, які проголосували в колонії, підтримали самовисуванця Юрія Шаповалова, а 44 - кандидата від Партії регіонів Олега Надошу.
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