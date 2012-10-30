Кандидат по 38 округу оголосила голодування

Про це В.Шилова повідомила кореспондента УНІАН у телефонній розмові.

«Сьогодні ввечері я припинила приймати їжу, завтра я офіційно оголошую голодування. Іншого способу привернути увагу до зловживань, що відбувалися в окрузі під час передвиборчої кампанії, і до фальсифікацій у день виборів я не бачу», - заявила В.Шилова.

За словами кандидата, вона хоче привернути увагу громадськості до масових фальсифікацій у ході виборчого процесу, підкупу виборців та застосування адміністративного ресурсу.

В.Шилова також повідомила, що готує позов до суду з вимогою визнати недійсними результати виборів в окрузі №38.

«Фактів порушень у мене достатньо. Хоча я не вірю в справедливість наших судів, але подам позов заради 21% виборців, які за мене проголосували», - сказала В.Шилова.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними ЦВК, за результатами обробки 100% протоколів, В.Шилова посіла друге місце в окрузі №38, набравши 20,43% голосів. З результатом 37,04% перемогу отримав народний депутат від Партії регіонів Микола Солошенко.

До складу округу №38 входять місто Новомосковськ, Новомосковський, Магдалинівський та Юріївський райони, в яких проживає 153,6 тисяч виборців.