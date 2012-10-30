На окрузі Гереги й Іллєнка - сутичка, невідомі викрали вирішальний протокол (фото)

В окружній виборчій комісії №215 представники Всеукраїнського об’єднання «Свобода» перехопили переданий у серверну окружкому фальшивий протокол ДВК, у якому були переставлені місцями результати голосування за «свободівця» Андрія Іллєнка та провладної кандидатки Галини Гереги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», у протоколі цифри, які відрізнялися з реальними результатами, позначали кількість голосів, відданих за Г.Герегу та А.Іллєнка. Внаслідок того, що результати двох кандидатів було поміняно місцями, у Г.Гереги стало на 200 голосів більше.

У Своєму facebook Іллєнко заявив: "Протокол з дільниці 244 був вирішальним. На ньому я набрав 539, а Герега 428 - підтвердження на фото! Але в останній момент з'явився "уточнений протокол", в якому все навпаки - Герега 539, Іллєнко - 428!!! Підтвердження фальсифікації в мене на руках!"

Фото протокола з мокрою печаткою, який є в Іллєнка можна побачити тут.

Водночас протоколи із «мокрими печатками», які мають представники ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та партії «УДАР», свідчать про підробку переданого до серверної ОВК протоколу. У прес-службі «Свободи» припускають, що сфальсифікований документ в ОВК передав представник дільничної виборчої комісії.

ВО «Свобода» вимагає, щоб Центральна виборча комісія вжила відповідних заходів з метою припинення фальсифікацій результатів голосування у 215-му виборчому окрузі.

Члени окружкому проголосували за перерахунок голосів на дільниці, з якої було передано підроблений протокол. У даний час ОВК №215 призупинила свою роботу.

«Окрім того, зник юрист ОВК, який єдиний має ключі від архіву, де зберігаються всі протоколи та бюлетені», повідомляє прес-служба партії.

Як повідомив Тиждень.ua "Свободівці" хотіли зафіксувати фальшування результатів виборів і намагалися прорватися до архіву, де зберігаються протоколи і бюлетені. Міліціонери не дали їм це зробити. Активісти "Свободи" намагалися вибити двері архіву.

Втім, пізніше сутички в приміщенні завершилися. До журналістів вийшов народний депутат від БЮТ-Батьківщина Володимир Яворівський і повідомив, що він разом з Іллєнком побували в архіві і "начебто всі протокли в порядку". Хоча спочатку, за словами Яворівського, "чувся запах паленого".

Як повідомили активісти "Свободи", наразі спалахнули сутички біля будівлі ОВК між "свободівцями" і невідомими людьми спортивної статури.