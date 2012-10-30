Бельгійські спостерігачі: Поки що асоціацію підписувати не можна

Про це йдеться у прес-релізі Міністерства закордонних справ Бельгії, текст якого переданий УНІАН.

У коментарі зазначається, що 7 представників Бельгії взяли участь у роботі міжнародної місії спостерігачів на виборах в Україні під егідою ОБСЄ. При цьому у доповіді спостерігачі вказали на регрес у демократичному процесі, порівняно з попередніми виборами.

“У вересні віце-прем’єр-міністр та міністр закордонних справ країни Дід’є Рейндерс разом зі своїми колегами з країн Бенілюксу та Вишеградської четвірки закликали українську владу організувати вибори відповідно до стандартів ОБСЄ. Тепер зрозуміло, що ця мета не була досягнута”, - сказано у прес-релізі.

У документі зазначається, що Д.Рейндерс ще раз наголошує на своїй стурбованості відступом України від принципів верховенства права та демократії.

“Він (міністр – УНІАН) наголосив, що питання про підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС не може розглядатися, доки не буде досягнуто серйозного прогресу в цих сферах”, - зазначили в МЗС Бельгії.

Напередодні головування України в ОБСЄ Д.Рейндерс закликав наступний український уряд вжити необхідних заходів для того, “щоб розірвати цю негативну тенденцію, зокрема, шляхом реалізації рекомендацій, що міститимуться у фінальній доповіді спостерігачів”.