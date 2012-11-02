ЦВК пішла на нараду, щоб говорити про фальсифікації
11:51, 02 листопада 2012Політика
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Центральна виборча комісія оголосила перерву до 12.00 для проведення наради щодо фальсифікації результатів виборів в окремих округах.
Магера оприлюднив інформацію про перерву
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні комісії повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.
«У засіданні ЦВК оголошується перерва до 12.00», - сказав А.Магера.
Як повідомляв УНАН, сьогодні інший заступник голови ЦВК Ж.Усенко-Чорна закликала членів комісії припинити прийом протоколів та негайно втрутитися в ситуацію на кількох округах, де фальсифікують результати виборів, - №№132, 223, 94.
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