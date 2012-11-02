ЦВК пішла на нараду, щоб говорити про фальсифікації

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні комісії повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

«У засіданні ЦВК оголошується перерва до 12.00», - сказав А.Магера.

Як повідомляв УНАН, сьогодні інший заступник голови ЦВК Ж.Усенко-Чорна закликала членів комісії припинити прийом протоколів та негайно втрутитися в ситуацію на кількох округах, де фальсифікують результати виборів, - №№132, 223, 94.