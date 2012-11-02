У 189 окрузі регіонал відкликав заяву з суду - перемога за «свободівцем»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.Олуйка.

“Щоб не допустити розвитку небезпечного сценарію, відкликаю свої заяви про перерахунок голосів на окремих дільницях та визнаю будь-які результати виборів і не збираюся їх оскаржувати”, - сказав В.Олуйко.

Водночас він заявив, що правда на його стороні та висловив впевненість, що є переможцем виборів.

“Проте представники ВО «Свобода» з Львівської, Тернопільської, Хмельницької та інших областей, які штурмують окружну виборчу комісію, на моє законне звернення до неї провести перерахунок бюлетенів на декількох нетішинських дільницях, не дають змоги вирішити дане питання в правовому полі”, - зазначив регіонал.

В.Олуйко також вважає, що відбулися найбрудніші вибори до Верховної Ради України в історії нашої держави.

За даними електронної системи «Вибори-2012» Центральної виборчої комісії (оброблено 93,85% протоколів), за висуванця ВО "Свобода" Ігоря Сабія проголосувало 19,56% голосів виборців. На другому місці представник Партії регіонів В.Олуйко з 18,40%.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада ОВК №189 відхилила скарги В.Олуйка, які стосувалися перерахунку голосів на 9 дільницях Нетішина. За даними прес-служби облорганізації ВО “Свобода”, В.Олуйко аргументував свої вимоги тим, що дільниці у Нетішині пізніше за інші здали в окружну комісію протоколи з результатами голосування.