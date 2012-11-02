ЦВК змінила склади виборчкомів у двох округах
Центральна виборча комісія внесла зміни до складу двох окружних виборчих комісій.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК на підставі відповідних подань політичних партій.
Зокрема, в окружній виборчий комісії № 197 на Черкащині змінено секретаря та одного члена комісії. У цьому окрузі відбувається жорстка конкуренція між двома кандидатами – висуванцем "Батьківщини" Леонідом Даценком та самовисуванцем Богданом Губським. Розрив у підтримці цих кандидатів на цей момент становить 482 голоси на користь Л.Даценка.
В окружній виборчій комісії № 216 (Київ) змінено трьох членів комісії, у тому числі й секретаря. У цьому окрузі основна боротьба відбувалася між кандидатом від "Батьківщини" Ксенією Ляпіною та самовисуванцем Олександром Супруненком. Розрив у підтримці цих кандидатів, згідно з даними ЦВК, становить 1436 голосів на користь К.Ляпіної.