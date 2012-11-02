ЦВК змінила склади виборчкомів у двох округах

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК на підставі відповідних подань політичних партій.

Зокрема, в окружній виборчий комісії № 197 на Черкащині змінено секретаря та одного члена комісії. У цьому окрузі відбувається жорстка конкуренція між двома кандидатами – висуванцем "Батьківщини" Леонідом Даценком та самовисуванцем Богданом Губським. Розрив у підтримці цих кандидатів на цей момент становить 482 голоси на користь Л.Даценка.

В окружній виборчій комісії № 216 (Київ) змінено трьох членів комісії, у тому числі й секретаря. У цьому окрузі основна боротьба відбувалася між кандидатом від "Батьківщини" Ксенією Ляпіною та самовисуванцем Олександром Супруненком. Розрив у підтримці цих кандидатів, згідно з даними ЦВК, становить 1436 голосів на користь К.Ляпіної.