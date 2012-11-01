Під конфліктною ОВК №197 опозиція розгорнула наметове містечко

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного штабу Об’єднаної опозиції, після того, як робота по підрахунку голосів в окрузі №197 фактично була паралізована через саботаж та зникнення більшості членів окружної виборчої комісії, штаби опозиційних сил, що підтримують кандидата від «Батьківщини» Леоніда Даценка, прийняли рішення спільно підтримати вимогу про захист волевиявлення людей, розгорнувши під будівлею ОВК №197 наметове містечко.

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Змонтовано 10 наметів від ВО «Батьківщина», УДАР та «Свободи». На кожному наметі напис, що вони є власністю народного депутата Костянтина Бондаренка. Акція оголошена безстроковою і триватиме доти, поки не буде здійснено чесний підрахунок голосів виборців на окрузі №197.