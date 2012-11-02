Опозиція заявляє, що в приміщенні ОВК №211, де перемагає Терьохін, - бійка

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Київського міського штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», сутички відбуваються між бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут», спостерігачами від кандидатів у депутати та членами комісії. Виникла бійка внаслідок початку перерахунку голосів по дільниці №800025.

У штабі повідомляють, що члени комісії почали псувати пакунки бюлетенів, розкриваючи коробки й кульки з документацією. Зупинити їх намагаються спостерігачі та присутні в залі народні депутати. В залі перебуває близько 50 осіб спортивної статури «від преси»

«Це незаконний перерахунок, бо рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом офіційного спостерігача кандидата у народні депутати Ігоря Лисова Андрія Орищина щодо проведення повторного підрахунку голосів по 28 виборчим дільницям 211-го виборчого округу ще не вступило в законну силу. Тим паче, що по цьому рішенню на 14.00 призначена апеляція», - заявив присутній в ОВК керівник виборчого штабу опозиції у Києві Юрій Одарченко.

За його словами, веде засідання заступник голови комісії ОВК №211 Володимир Гриценко. При цьому комісія не приймала рішення про перерахунок голосів ні на 28-ми дільницях, ні на окремо взятій 25-й (№800025), стверджує Ю.Одарченко.

«Голова ОВК Олена Вутке запропонувала членам комісії не вчиняти протизаконні дії, тим паче, що вона сама та її заступник мають бути присутніми на судовому засіданні з розгляду апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва о 14.00 у Київському апеляційному адміністративному суді. На що заступник голови комісії Гриценко відреагував: «Мав я на увазі цю апеляцію», і почав проводити імітацію підрахунку голосів. Його підтримують заангажовані члени ОВК від Партії регіонів», - зазначив Ю.Одарченко.

Він також заявив, що «ні народним депутатам, ні офіційним спостерігачам від «Батьківщини» «беркутівці» не дають наблизитися до столу, де комісія вчиняє самоуправство».

У даний час бійці спецпідрозділу вишикувалися на сцені, відгородивши членів комісії від усіх присутніх. Спостерігачі не можуть стежити за процесом перерахунку голосів за бюлетенями.

Як повідомляв УНІАН, Київський окружний адміністративний суд 31 жовтня близько 22.00 виніс рішення за позовом представника кандидата у народні депутати по округу № 211 І.Лисова до ОВК щодо перерахунку результатів голосування на 28 дільницях.

1 листопада стало відомо, що Вищий адміністративний суд розглядає апеляційну скаргу представників Об’єднаної опозиції «Батьківщина» та кандидата у народні депутати С.Терьохіна на рішення Київського окружного адмінсуду щодо повторного перерахунку голосів на 28 дільницях 211-го округу.

Також в опозиції заявили, що перерахунок голосів на 28 дільницях 211-го виборчого округу відкладається як мінімум на два дні, доки рішення Окружного адмінсуду Києва не набуде чинності.

Довідка УНІАН. За даними сайту ЦВК, у столичному окрузі № 211 оброблено 98,83% протоколів. За С.Терьохіна проголосували 30,32% виборців, за І.Лисова – 26,60%.