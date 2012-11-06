Палестинського лідера дістануть з могили, щоб перевірити версію про вбивство
Західні і палестинські джерела повідомляють, що останки колишнього палестинського лідера Ясира Арафата мають ексгумувати 26 листопада.
Ексгумація здійснюється, щоб перевірити твердження про вбивство із застосуванням радіоактивних речовин, повідомляє Радіо «Свобода».
Зокрема, неназваний західний дипломат, якого цитують агентства, сказав, що група швейцарських дослідників, одна з двох, які працюють над встановленням причин смерті Я.Арафата, вже відвідала його могилу в місті Рамаллі на Західному березі Йордану і запланувала 26 листопада провести ексгумацію тіла, щоб узяти зразки в присутності членів іншої, французької групи.
Цю ж інформацію підтвердило й неназване палестинське джерело.
Швейцарська і французька групи працюють незалежно одна від одної за дорученням вдови палестинського лідера Суги і Палестинської національної адміністрації. Кожна з цих груп критикує роботу іншої.
Дослідження почали проводити після виявлення швейцарськими вченими в одязі, яким, як стверджують, Я.Арафат користувався в останні дні свого життя, слідів полонію.
Я.Арафат помер у військовому госпіталі у Франції в листопаді 2004 року, за словами французьких лікарів, від широкого інсульту через кілька тижнів після того, як його здоров’я різко погіршилося, і причини цього погіршення не змогли встановити точно.
Полоній був свого часу, як вважають, використаний для вбивства колишнього агента російських спецслужб Олександра Литвиненка, він помер у 2006 році в Лондоні, де отримав притулок, а потім і британське громадянство.