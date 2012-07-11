Вдова Арафата звернулася в суд Франції, щоб дізнатися причини смерті чоловіка

Як передає РІА «Новости», про це повідомив її адвокат.

"Мадам Суха Арафат, вдова палестинського лідера Ясира Арафата, доручила паризькому адвокатському бюро подати у французькі судові інстанції позов проти невідомої особи. Вона сподівається, що судові органи зможуть встановити точні обставини смерті її чоловіка", - йдеться в комюніке кабінету адвоката П'єра-Олів'є Сюра.

За офіційною інформацією, Я.Арафат помер 11 листопада 2004 року у військовому госпіталі Персі під Парижем, куди його доставили за кілька днів до смерті.

Раніше палестинські власті вирішили запросити швейцарських вчених на Західний берег річки Йордан для ексгумації останків Я.Арафата та визначення причин його смерті. Провести розслідування вирішили після того, як минулого тижня катарський телеканал "Аль-Джазіра" оголосив про виявлення в особистих речах Я.Арафата і пробах біологічних рідин радіоактивної речовини полоній-210. Аналізи на прохання журналістів зробили вчені з Інституту радіофізики в швейцарському місті Лозанні.

Я.Арафат похований в Рамаллаху, адміністративному центрі Західного берега, поруч з президентською резиденцією, де він провів останні роки життя.