Медики кажуть, що зняли побої у 16 осіб з-під первомайської ОВК

Про це сказано у повідомленні на офіційному сайті Управління охорони здоров’я Миколаївської області.

Так, згідно з повідомленням, 2 листопада у бюро судово-медичної експертизи м. Первомайська за направленням осіб, що здійснюють процесуальні дії, судово-медичне обстеження проведено 5 особам, які отримали ушкодження під час подій у місті Первомайську. Ще 11 осіб, за відповідними направленнями, було обстежено 5 листопада Миколаївським обласним бюро судово-медичної експертизи.

В управлінні також зазначають, що 5 листопада до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи надійшов адвокатський запит із вимогою негайно провести огляд громадянина України в зв’язку з нанесенням йому тілесних ушкоджень у місті Первомайську. Метою огляду ставилося виявлення ступеню тяжкості отриманих ушкоджень.

"Адвокату було запропоновано надати запит відповідно до вимог законодавства. Після надання запиту на консультативний огляд, громадянина оглянули того ж дня", - йдеться у повідомленні.

Про результати проведених експертиз наразі не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 1 на 2 листопада після первинного підрахунку голосів на 132-му окрузі (Первомайський район Миколаївської області), коли лідирував представник опозиції Аркадій Корнацький, бійці спецпідрозділу «Беркут» з представниками виконавчої служби вилучили в ОВК оригінали протоколів дільничних комісій для передачі їх до суду. За словами очевидців, правоохоронці силою виводили присутніх з приміщення ОВК №132, побили шибки.

Пізніше в пресі повідомлялося що під час сутички постраждали від побоїв, а також від сльозоточивого газу, нібито застосованого прихильниками А.Корнацького, 12 бійців спецпідрозділу.

5 листопада прес-секретар обласного штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Ярослав Індиков заявив, що в Миколаївському бюро судмедекспертизи громадянам відмовляють у знятті побоїв, одержаних під час сутички з правоохоронцями.

Як сказав кореспондентові УНІАН Я.Індиков, після повідомлень у пресі про те, що в Первомайську під час сутичок з «Беркутом» постраждали лише правоохоронці, керівник обласного виборчого штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Вадим Меріков протягом кількох днів намагався в бюро судмедекспретизи зафіксувати легкі тілесні ушкодження, одержані ним під час штурму «Беркутом» приміщення ОВК № 132 в Первомайській міськраді. За словами Я.Індикова, в бюро судмедекспретизи В.Мерікову щоразу називали різні причини відмови: немає лікаря, приходите в інший день тощо.

За словами керівника обласного виборчого штабу, йому відомо також кілька випадків, коли іншим учасникам подій у Первомайську також відмовили у фіксації побоїв.

Вчора, 5 листопада, Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах, зокрема, в окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область).