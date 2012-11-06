У Лутковської відповіли тюремникам: відповідальність за життя Тимошенко несуть вони

У секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини заявляють, що екс прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко має право на вільне висловлення поглядів, у тому числі шляхом протесту у формі голодування.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві секретаріату у відповідь на звернення Державної пенітенціарної служби України до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської стосовно роз’яснення та можливого переконання Ю.Тимошенко завершити голодування.

«Вважаємо за доцільне поінформувати Державну пенітенціарну службу України про те, що Юлія Тимошенко, як і будь-яка інша людина, має право на вільне висловлення поглядів, у тому числі шляхом протесту у формі голодування», - наголосили у омбудсмана. При цьому, підкреслюється в заяві, відповідальність за життя та здоров’я Ю.Тимошенко в даний час покладено на Державну пенітенціарну службу України. «Відтак саме ДПТсУ має забезпечити неухильне дотримання та повагу до прав осіб, які знаходяться під їхньою юрисдикцією, в тому числі права на життя, охорону здоров'я та ефективну медичну допомогу», - наголошують в секретаріаті Уповноваженого з прав людини.

У омбудсмана зауважують, що звернень щодо порушень прав Ю.Тимошенко Державною пенітенціарною службою України чи адміністрацією клінічної лікарні «Укрзалізниці», де вона зараз знаходиться, до Уповноваженого не надходило.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко, перебуваючи з 9 травня у стаціонарному відділенні ЦКЛ «Укрзалізниці» (Харків) для проходження курсу реабілітації, 29 жовтня відмовилась від вживання їжі. Такі свої дії вона пояснює висловленням політичного протесту з мотивів незгоди з ходом проведення виборів народних депутатів, йдеться у повідомленні.

Сьогодні керівництво Державної пенітенціарної служби України направило листа до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини В.Лутковської з проханням відвідати екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та, можливо, вплинути на рішення засудженої про завершення голодування.