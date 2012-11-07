Чорновіл: Якби акцію під ЦВК збирали Тимошенко чи Луценко, вийшло б тисяч 100

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат Тарас Чорновіл.

«Люди сьогодні вимагають реальної пасіонарності лідерів, вони хочуть їх бачити перед собою, вони хочуть бачити, що лідери домовилися, що лідери хочуть боротися і готові самі чимось жертвувати і страждати. А коли лідери приходять і кажуть: ну ми тут вас закликаємо лишитися, а нам потрібно до завтрашнього важкого дня готуватися, в нас переговори будуть, нам треба повечеряти, нам треба гарно виспатися, а ви тут лишайтеся під дощем, ще і крім всього іншого без палаток – люди так стояти вже не будуть, 2004 рік пройшов», - заявив Чорновіл.

«Якби сьогодні там були Тимошенко чи Луценко, я думаю, що там би було 100 тисяч. Сьогодні під цих лідерів не вийдуть люди на майдан. Тому треба використовувати максимально юридичну практику, і, принаймні не втратити тих прихильників, які ще виходять», –вважає політик.