Бойко каже, що європейський газ обходиться Україні дешевше російського

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Газ дешевший, ніж той, який ми одержуємо зараз за контрактом з російським «Газпромом». Істотно дешевший», - сказав Ю.Бойко. При цьому Ю.Бойко також повідомив, що об’єм закупівлі газу через компанію RWE в 2013 році буде збільшено.

«Контракт наступного року буде збільшено», - сказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, 6 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров підтвердив інформацію польської компанії Gaz-System про те, що "Нафтогаз України" з 1 листопада поточного року почав імпорт газу, що закуповується у трейдера німецької компанії RWE і поставляється в країну через Польщу.

Згідно з інформацією Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на даному етапі на рівні близько 4 млн. кубометрів на добу.

Нагадаємо, в травні поточного року "Нафтогаз" підписав з німецькою компанією RWE Supply & Trading рамковий контракт на постачання газу, не визначивши планованих об'ємів, які українська компанія могла б купити у німецького трейдера.

Ряд ЗМІ повідомляли, що «Нафтогаз» домовився з RWE про постачання в листопаді-грудні поточного року близько 1 млн. кубометрів на добу, що складає мінімальну частку в обсягах імпорту газу до України.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в об'ємі від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

Наприкінці жовтня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україні невигідно купувати дорогий російський газ, і вона готова шукати альтернативні російським джерела газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, в другому кварталі - 425 доларів, в третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 долари.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У поточному році Україна має намір скоротити купівлю газу у "Газпрому" до 27 млрд кубометрів з торішніх 40 млрд. куб.м. і передбачених контрактом 52 млрд куб.м.