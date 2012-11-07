Опозиція вимагає негайного скасування закону про референдум

Про це йдеться у заяві прес-служби з приводу ухваленого вчора відповідного закону.

В опозиції вважають, що закон про референдум містить положення, що прямо суперечать Конституції та можуть спричинити повну узурпацію влади.

"Помираюча Верховна рада провела "прощальне" натискання кнопок, яке за політичним цинізмом та юридичним невіглаством перевершило всі попередні досягнення цієї влади: більшість надала Януковичу право в обхід парламенту створити нову Конституцію, яка може позбавити народ права обирати президента та забезпечить Януковичу обрання на другий термін шляхом голосування в парламенті", - цитує заяву Українська правда.

У "Батьківщині" наголошують, що закон про референдум був ухвалений з порушенням регламентних норм.

"Згідно з ним, парламент буде взагалі усунений від процесу внесення змін до Основного закону", - вважають опозиціонери.

"Саме тому опозиція має всі підстави вимагати скасування ганебного закону, а в разі неприйняття постанови про скасування - звернутися до Конституційного суду", - йдеться в заяві.