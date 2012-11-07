У Міноборони прогнозують, що Росії дозволять оновити ЧФ до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник.

«Я думаю, що до кінця поточного року цей процес буде завершено», - сказав О.Олійник.

Він зазначив, що на сьогодні переговори тривають і проходять плідно. «Переговори продовжуються і досить плідно. Йде нормальне ефективне просування з усіх питань», - сказав О.Олійник.

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Він зазначив, що велика частина робіт з модернізації ЧФ РФ проводитиметься українськими підприємствами. «Левова частка робіт проходитиме на підприємствах ОПК України», - сказав О.Олійник.

Як повідомляв УНІАН, нинішня українсько-російська угода не передбачає заміну озброєння ЧФ РФ.

Для врегулювання цього питання необхідно підписати нові домовленості, обговорення яких триває вже майже 10 років. Україна наполягає на тому, щоб проводити заміну за принципом "тип на тип" і "клас на клас". Водночас російська сторона хоче наростити потужність свого флоту на українській території.

Зокрема, в Санкт-Петербурзі вже будують три із шести новітніх підводних човнів для підвищення бойової готовності Чорноморського флоту РФ.

Командувач ЧФ РФ контр-адмірал Олександр Федотенков недавно заявляв, договір про модернізацію російського флоту сторони планують підписати до кінця 2012 року.