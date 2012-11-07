Усенко-Чорна вимагає, щоб ВР зібралась на позачергове засідання

Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна вважає, що Верховна Рада повинна зібратися на позачергову сесію для законодавчого врегулювання порядку проведення повторних виборів у тих округах, в яких ЦВК не може встановити достовірні результати парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.Усенко-Чорна заявила сьогодні журналістам у ЦВК.

"На мій погляд, Верховна Рада повинна діяти сьогодні в екстреному режимі і реагувати на дану ситуацію в режимі ad-hoc, незважаючи на свій календарний план і на свої плани. Ситуація в країні вимагає абсолютно іншої реакції. Я думаю, що всі народні депутати повинні здраво сприймати, яка у них місія і виводити Україну з кризи", - сказала Ж.Усенко-Чорна.

На її думку, постанови, які схвалила Верховна Рада напередодні, не є адекватною реакцією і не встановлюють на рівні закону порядок проведення повторних виборів.

"В ряді округів ми маємо не латентну, а абсолютно відкриту кризу політичного характеру. Законодавство дану ситуацію не регулює", - підкреслила заступник голови ЦВК.

"Для того щоб врегулювати ситуацію, Верховна Рада повинна терміново зібратися і прийняти відповідальне рішення на зразок того, яке було прийнято у 2004 році, прийняти спеціальний закон про порядок, проведення чи повторного голосування у ряді спірних округів, де через вину членів окружних виборчих комісій або з вини спецпідрозділу "Беркут" сталася ситуація, в якій ЦВК не може встановити результати волевиявлення", - заявила Ж.Усенко-Чорна.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Верховна Рада ухвалила постанвову, якою рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у п’яти одномандатних округах: №№94, 132, 194, 197 та 223.

Крім того ЦВК має забезпечити їх проведення.

Постанова також передбачає, що має бути визначений обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення повторних виборів, а уряд має вжити заходів щодо фінансування цих повторних виборів.

Того ж дня заступник голови ЦВК Андрій Магера також заявив про необхідність законодавчого врегулювання порядку проведення повторних виборів.