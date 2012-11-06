ВР рекомендувала ЦВК провести повторні вибори в 5 округах

Верховна Рада України рекомендує Центральній виборчій комісії призначити повторні вибори в 5 одномандатних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 268 народних депутатів з 349 зареєстрованих у сесійній залі.

«За» висловилися, зокрема, 192 депутати із фракції Партії регіонів, 3 - з НУ-НС, 25 - з КПУ, 20 - з Народної партії, 17 - з групи Реформи заради майбутнього і 11 позафракційних. З фракції "БЮТ-Батьківщина" за це рішення не проголосував жоден депутат.

Згідно з ухваленою постановою, Верховна Рада рекомендує Центвиборчкому призначити відповідно до закону про вибори народних депутатів повторні вибори в одномандатних округах №№94, 132, 194, 197 та 223.

Крім того ЦВК має забезпечити їх проведення.

Постанова також передбачає, що має бути визначений обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення повторних виборів, а уряд має вжити заходів щодо фінансування цих повторних виборів.

Постанова була внесена народним депутатом від фракції Партії регіонів Олександром Козубом.