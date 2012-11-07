8 листопада (четвер) 2012 року о 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори-2012: хто переможе?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Чи довели вибори-2012 наявність політичної конкуренції в Україні?

2. Яким буде парламентська більшість Верховної Ради України VII скликання?

3. Чи вдасться партії влади створити конституційну більшість в парламенті?

4. Чи є у опозиції шанс створити у ВР свою більшість?

5. Чи вдасться владі розколоти опозицію?

Учасники круглого столу:

1. ЛЕСЯ ОРОБЕЦЬ - народний депутат України («Фронт змін»)

2. СЕРГІЙ ГОРДІЄНКО - народний депутат України (КПУ)

3. ІРИНА ГЕРАЩЕНКО - народний депутат України («Наша Україна»)

4. АНДРІЙ ІЛЛЄНКО - член політради ВО «Свобода»

5. Народний депутат України (Партія регіонів)

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