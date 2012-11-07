В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори-2012: хто переможе?»
8 листопада (четвер) 2012 року о 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори-2012: хто переможе?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Чи довели вибори-2012 наявність політичної конкуренції в Україні?
2. Яким буде парламентська більшість Верховної Ради України VII скликання?
3. Чи вдасться партії влади створити конституційну більшість в парламенті?
4. Чи є у опозиції шанс створити у ВР свою більшість?
5. Чи вдасться владі розколоти опозицію?
Учасники круглого столу:
1. ЛЕСЯ ОРОБЕЦЬ - народний депутат України («Фронт змін»)
2. СЕРГІЙ ГОРДІЄНКО - народний депутат України (КПУ)
3. ІРИНА ГЕРАЩЕНКО - народний депутат України («Наша Україна»)
4. АНДРІЙ ІЛЛЄНКО - член політради ВО «Свобода»
5. Народний депутат України (Партія регіонів)
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