Сьогодні БЮТ та НУ-НС збираються оприлюднити коаліційну угоду

Сьогодні Блок Юлії Тимошенко та блок "Наша Україна – Народна самооборона" мають намір оприлюднити коаліційну угоду.

Як повідомляється на офіційному сайті Ну-НС, про це повідомив лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО.

"Незабаром ми оприлюднимо весь текст із додатками", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня лідери Блоку Юлії Тимошенко та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” в присутності представників ЗМІ підписали угоду про створення демократичної коаліції. Угоду підписали Юлія ТИМОШЕНКО і В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За офіційними результатами виборів, оголошеними ЦВК, БЮТ має 156 місць в парламенті, блок "Наша Україна - Народна самооборона" – 72 - загалом 228 місць.