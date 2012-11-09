У Держдумі РФ стривожилися, що ПР і КПУ можуть не створити більшість

У Держдумі РФ стурбовані тим, що новий склад Верховної Ради України буде радикалізований і розколотий з більшості «чутливих для Росії досьє».

Про це йдеться в заяві голови думського Комітету у справах СНД і зв'язках із співвітчизниками Леоніда Слуцького, переданій агентству УНІАН його прес-службою.

«Ситуація тривожна», - сказав Л.Слуцький, коментуючи результати виборів до Верховної Ради України.

За його словами, незважаючи на закономірну перемогу пропрезидентської Партії регіонів, неприємною несподіванкою стало проходження до Ради націоналістичної партії «Свобода».

«І за рахунок депутатів від мажоритарних округів фракція «Свободи» може стати навіть численнішою, ніж у комуністів», - зазначив Л.Слуцький. Він додав: «Немає упевненості й у тому, що союз Партії регіонів з комуністами буде міцним і одержить стовідсоткову більшість».

Л.Слуцький признався, що з «певним песимізмом» дивиться на майбутні перспективи великих російсько-українських домовленостей у газовій сфері, з прикордонних питань або про Митний союз.

«Боротьба буде дуже напруженою. Сподіватися явно не доводиться на те, що легко ухвалюватимуться важливі рішення для російсько-українських відносин», - упевнений Л.Слуцький.

Разом з тим, він вважає, що до денонсації попередніх угод і скасування законів, зокрема, про зону вільної торгівлі в рамках СНД і регіональні мови, справа не дійде.

«Розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні і результати виборів до Верховної Ради переконують всіх нас у необхідності посилити роботу в міжпарламентському напрямі», - заявив Л.Слуцький.