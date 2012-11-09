Дружина Луценка формує свій аналог «списку Магнітського»

Захисника і дружину ув’язненого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірину Луценко не допускають на територію Менської колонії № 91 для побачення і термінової передачі юридичних документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», за словами І.Луценко, їй «відмовляють у зустрічі із чоловіком, мотивуючи це відсутністю заяви з боку Луценка про таке побачення. Але адміністрація колонії сьогодні раптом забула, що я знаходжуся у статусі захисника із кола близьких осіб, тому відповідно до ст. 48 Кримінально-процесуального кодексу кількість побачень і їхня тривалість не обмежується».

«У даному випадку адміністрація Менської колонії перешкоджає мені як захиснику ефективно виконувати мої функції захисника. Нагадаю, що у цьому статусі я перебуваю вже 2 роки від початку судових процесів», - наголосила І.Луценко.

За її словами, у день візиту віце-президента ПА ОБСЄ Вальбурги Габсбург Дуглас перший заступник начальника колонії Володимир Пармінський особисто не пропустив її на побачення з чоловіком, протримавши 2,5 години під колонією під приводом зміни варти. «На жодне моє звернення вони не відповідали, просто тримаючи мене під воротами. Свідками цього були журналісти, які у той день висвітлювали візит закордонних гостей до Менської колонії», - зазначила І.Луценко.

«Навіть після того, як я увірвалася на територію колонії після 20.30, заступник начальника колонії Пармінський так і не зміг пояснити мені причину відмови у побаченні із моїм підзахисним. Адже у той самий час Луценко в іншому приміщенні колонії вимагав здійснити терміновий телефонний дзвінок для розмови із адвокатом та вимагав побачення зі мною як із захисником, знаючи, що я перебуваю в колонії», - зазначила дружина екс-міністра.

«Як захисник я заявляю про порушення моїх прав на виконання моїх функцій та про порушення прав мого підзахисного Юрія Луценка на захист та телефонне право», - заявила І.Луценко.

Вона додала, що «такі дії керівництва Менської колонії № 91 будуть обов’язково оскаржені в українських судах. А потім – і в Європейському суді з прав людини».

«Усі причетні до порушення моїх прав та прав Юрія Луценка понесуть відповідне кримінальне покарання», - наголосила вона.

«Я вже формую свій аналог «списку Магнітського» - список Луценка. І він постійно розширюється», - додала І.Луценко.

Окрім того, вона повідомила, що на даний час у колонії перебуває великий натовп відвідувачів із родичів та близьких засуджених, які з 4-ї ранку намагаються оформити передачі своїм рідним. «На оформлення однієї передачі йде 2-4 години. На прийомі передач стоїть лише одна жінка, яка не справляється із своїми функціями вчасно через завантаженість. Керівництво колонії жодним чином не регулює цей процес, створюючи тяганину та викликаючи обурення у відвідувачів», - зазначила І.Луценко.